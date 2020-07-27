Николай Ходасевич: «Поражение брестского «Динамо» страшит, потому что брестчанам скоро стартовать в квалификации Лиги чемпионов»

Источник материала: Tribuna.com

Белорусский журналист Николай Ходасевич поделился мнением о ситуации в брестском «Динамо».

«Всю неделю мы ждали возвращения брестского «Динамо» после карантина. В субботу убедились, что простой никому не идет на пользу. Брестское «Динамо» выглядело очень плохо. Очень плохо функционально. «Ислочь» этим воспользовалось.

Я предлагал брестскому «Динамо» перестроиться тактически, чтобы работать на результат. Если минское «Динамо» мы критикуем за это, то брестскому «Динамо» после двухнедельной паузы это сделать было бы не зазорно. Но ничего тактически не поменялось. Даже Милевский остался на скамейке запасных. Достаточно его пешеходного, чтобы в одно касание регулярно создавать моменты. Отказываться от такого футболиста – это как будто вредительство самому себе. К сожалению, мы не имеем представления, в каком состоянии находятся игроки брестского «Динамо».

Это поражение брестского «Динамо» закономерно. Оно страшит, потому что брестчанам скоро стартовать в квалификации Лиги чемпионов. Остается 3 недели. Не думаю, что за 3 недели удастся собрать команду физически. Думаю, будет очень сложный этап для «Динамо». Не уверен, что «Динамо» подготовится к «Витебску», – сказал Ходасевич.