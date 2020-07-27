Радьков покинул «Энгергетик-БГУ» и приступил к работе в «Шахтере»

Источник материала: Tribuna.com

Тренер Артем Радьков покинул «Энергетик»-БГУ.

Подобное уже происходило в межсезонье, но затем он вернулся в команду. По сведениям «Прессбола» , Радьков приступил к работе в солигорском «Шахтере».

Экс-защитник БАТЭ завершил карьеру в 2016 году. С 2017 года Радьков работал в тренерском штабе «Энергетика-БГУ».