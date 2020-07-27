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Радьков покинул «Энгергетик-БГУ» и приступил к работе в «Шахтере»

27.07.2020 21:44 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Тренер Артем Радьков покинул «Энергетик»-БГУ.

Подобное уже происходило в межсезонье, но затем он вернулся в команду. По сведениям «Прессбола», Радьков приступил к работе в солигорском «Шахтере».

Экс-защитник БАТЭ завершил карьеру в 2016 году. С 2017 года Радьков работал в тренерском штабе «Энергетика-БГУ».

 
 
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Тренер Артем Радьков покинул «Энергетик»-БГУ.
 
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