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Геннадий Савилов: «И Протасу, и Колячонку нужно будет себя проявить, пройти по своей дороге. У обоих хоккеистов есть все шансы прийти разными путями в одну точку»

28.07.2020 06:06 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Председатель ФХБ Геннадий Савилов поделился мнением о том, правильно ли поступили молодые белорусские игроки, которые перешли в минское «Динамо».

- Много молодых игроков сейчас и в минском «Динамо». В последнее время поднялась тема, кто прав: Протас, оставшийся за океаном, или тот же Колячонок, подписавший контракт с «зубрами»?

– Я не первый, кто получает этот вопрос. Недавно на него отвечали Дмитрий Кравченко и Юрий Файков. Скажу так: согласен и с тем, и с другим. Их совместный ответ идеально подходит для моего посыла.

Кравченко сказал, что хоккеист прав, что бы он ни выбрал. Это его решение, взгляд. Файков заметил, что ребята из себя еще ничего не представляют и где бы в мужском хоккее не оказались, нужно проявить себя. Оба специалиста правы. Как главные тренеры, они видят и понимают, что парни 18-19 лет, которые еще не играли во взрослом мужском хоккее, и там, и там должны себя показать.

Протас еще успеет зацепить эйфорию от голов, от большого количества времени. Где-то возмужает, окрепнет. Он высокий, ему нужно набрать мышечную массу, мощи.

У Колячонка тоже есть своя правда. «Динамо» умудряется подтянуть в этом сезоне наших молодых хоккеистов, с которыми был разговор еще в прошлом году. Они поверили в идею «зубров»: вливание молодых в состав взрослой мужской команды.

В любом случае, и одному, и другому нужно будет себя проявить, пройти по своей дороге. Здесь нет идеальной модели. У обоих хоккеистов есть все шансы прийти разными путями в одну точку.

- Где тренерам национальной сборной проще следить за молодыми: дома и во взрослом хоккее или в юниорском и за океаном?

– Мы живем в мире высоких технологий, цифрового телевидения. Как только Протас забьет хороший гол, поверьте, мы об этом узнаем так же быстро, как увидим шайбу Колячонка в составе минского «Динамо». В нашем веке можно следить за хоккеистами, получать о них объективную и развернутую информацию, находясь в любом конце планеты. Думаю, для Михаила Михайловича будет одинаково информативна и игра минского «Динамо», и игра «Юности», «Шахтера» или «Принс-Альберта», – сказал Савилов.

 
 
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Председатель ФХБ Геннадий Савилов поделился мнением о том, правильно ли поступили молодые белорусские игроки, которые перешли в минское «Динамо».
 
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