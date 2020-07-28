Ведущий «Беларусь 1» Гусаченко: «Наши интернет компании про «милицию с народом» и «армию с народом» безобидны. Пока. Хотя спортсменам, артистам устроили настоящую травлю»

Источник материала: Tribuna.com

Ведущий «Беларусь 1» Сергей Гусаченко в эфире телеканала рассказал о травле белорусских спортсменов, артистов, журналистов.

«Простая логика – мы свободные люди, а они работают на режим – стирает грани человеческих ценностей. Публикуйте имена, фамилии, где они живут, кто их жены, где учатся дети. Одно дело абстрактные угрозы, другое, если к ребенку полицейского подойдут в песочнице с угрозами. Такое было в Гонконге. С октября 2019 года суд запретил публиковать личные данные стражей порядка. В России протестующие создали проект «Сканнер» с тем же посылом: найдем их, устроим самосуд и прочее. После череды угроз женам и детям сотрудников МВД власти спохватились. Некто блогер Синица получил 5 лет. Наши интернет компании про «милицию с народом» и «армию с народом» безобидны. Пока. Хотя журналистам уже не раз угрожали расправой, а спортсменам, артистам и многим другим устроили настоящую травлю. Сценарий никогда не меняется», – сказал Гусаченко в эфире передачи «Понятная политика».