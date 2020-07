Клопп – лучший тренер АПЛ по версии тренеров. Он получил приз имени Фергюсона

Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп стал лауреатом индивидуальной награды по итогам сезона.

53-летний специалист стал лучшим тренером Премьер-лиги-2019/20 по версии Ассоциации тренеров Англии и получил приз имени сэра Алекса Фергюсона.

«Ливерпуль» под руководством немца выиграл АПЛ , набрав 99 очков. У занявшего второе место «Манчестер Сити» – 81 балл.

