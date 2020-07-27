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Клопп – лучший тренер АПЛ по версии тренеров. Он получил приз имени Фергюсона

28.07.2020 06:06 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп стал лауреатом индивидуальной награды по итогам сезона.

53-летний специалист стал лучшим тренером Премьер-лиги-2019/20 по версии Ассоциации тренеров Англии и получил приз имени сэра Алекса Фергюсона.

«Ливерпуль» под руководством немца выиграл АПЛ, набрав 99 очков. У занявшего второе место «Манчестер Сити» – 81 балл.

Клопп отказал «МЮ» из-за жены – ей казалось, это будет ошибкой. Они познакомились в пабе на Октоберфесте

 
 
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Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп стал лауреатом индивидуальной награды по итогам сезона.
 
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