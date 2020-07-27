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Клопп – лучший тренер АПЛ по версии тренеров. Он получил приз имени Фергюсона
28.07.2020 06:06 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Главный тренер
53-летний специалист стал лучшим тренером Премьер-лиги-2019/20 по версии Ассоциации тренеров Англии и получил приз имени сэра Алекса Фергюсона.
«Ливерпуль» под руководством немца выиграл
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Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп стал лауреатом индивидуальной награды по итогам сезона.
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