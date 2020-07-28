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Чемпионат Италии. «Интер» принимает «Наполи», «Аталанта» в гостях у «Пармы»

28.07.2020 10:11 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

37-й тур Серии А стартует матчами «Парма» – «Аталанта» и «Интер» – «Наполи».

В субботу «Милан» играет на выезде с «Сампдорией», «Лацио» принимает «Брешию», а «Ювентус» встречается на выезде с «Кальяри».

Чемпионат Италии

37-й тур

Парма – Аталанта
Дата проведения
28 июля, 20.30, «Эннио Тардини»
превью матча онлайн статистика

 

Интер – Наполи
Дата проведения
28 июля, 22.45, «Джузеппе Меацца (Сан-Сиро)»
превью матча онлайн статистика

 

Верона – СПАЛ
Дата проведения
29 июля, 20.30, «Марк Антонио Бентегоди»
превью матча онлайн статистика

 

Сампдория – Милан
Дата проведения
29 июля, 20.30, «Луиджи Феррарис»
превью матча онлайн статистика

 

Удинезе – Лечче
Дата проведения
29 июля, 20.30, «Фриули»
превью матча онлайн статистика

 

Сассуоло – Дженоа
Дата проведения
29 июля, 20.30, «Читта-дель-Триколоре»
превью матча онлайн статистика

 

Лацио – Брешия
Дата проведения
29 июля, 20.30, «Стадио Олимпико»
превью матча онлайн статистика

 

Торино – Рома
Дата проведения
29 июля, 22.45, «Олимпико ди Торино»
превью матча онлайн статистика

 

Кальяри – Ювентус
Дата проведения
29 июля, 22.45, «Сарденья»
превью матча онлайн статистика

 

Фиорентина – Болонья
Дата проведения
29 июля, 22.45, «Артемио Франки»
превью матча онлайн статистика

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.

Таблица Серии А

Статистика Серии А

 
 
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37-й тур Серии А стартует матчами «Парма» – «Аталанта» и «Интер» – «Наполи».
 
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