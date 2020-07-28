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Чемпионат Италии. «Интер» принимает «Наполи», «Аталанта» в гостях у «Пармы»
28.07.2020 10:11 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
37-й тур Серии А стартует матчами «Парма» – «Аталанта» и
В субботу
Чемпионат Италии
37-й тур
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.
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37-й тур Серии А стартует матчами «Парма» – «Аталанта» и «Интер» – «Наполи».
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