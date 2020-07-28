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Владимир Михута: «Однажды провел эксперимент. Выпил перед сном бутылку спирту... Что я творил на площадке… Уровень бога!»
28.07.2020 10:11 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Легендарный гандболист минского СКА Владимир Михута рассказал о своей карьере игрока.
- Знаем, что спиртное хорошо расслабляет. А помогает ли оно в подготовке к матчу?
– Однажды провел эксперимент. Правда, не на туре чемпионата Союза, а на первенстве Вооруженных сил. Выпил перед сном бутылку спирту. Наутро тренировки не было — вечером игра. После обеда хорошо выспался.
- И?
– Что я творил на площадке… Уровень бога! Через пять минут разминки уже готов был играть. Веса не чувствовал — взмывал в небо и оттуда палил. Но назавтра все это куда-то подевалось. Ноги стали пудовыми, заскрипели суставы. Размяться невозможно — будто каменный. И тогда решил: нет, спиртное в канун матчей — это не мой метод.
- А что скажешь насчет секса перед игрой?
– Все индивидуально. Одни, знаю, сразу уходят на минус. А меня, наоборот, вдохновляло. Накануне ночью — почему нет? А порой и прямо перед игрой — были и такие эксперименты
— Такая тема — можно и кандидатскую сварганить.
— Признаться, о ней тогда не думал. Важно было на игру успеть. В молодости ведь порой все так непредсказуемо складывается. Опять же — «вооруженка», – сказал Михута.
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Владимир Михута: «Однажды провел эксперимент. Выпил перед сном бутылку спирту... Что я творил на площадке… Уровень бога!»
Легендарный гандболист минского СКА Владимир Михута рассказал о своей карьере игрока.
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