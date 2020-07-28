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Деян Ловрен: «Хочу передать партнерам по «Зениту» опыт победителя ЛЧ и АПЛ»
28.07.2020 16:18 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Новичок
«Я очень рад тому, что у меня есть возможность рассказать, как я жду эту новую главу своей жизни. Я постараюсь заслужить ваше уважение своей игрой и стопроцентной самоотдачей на тренировках и в официальных матчах.
Я хочу передать свой опыт победителя
Скоро увидимся!» – приводит «Зенит» слова хорвата.
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Новичок «Зенита» Деян Ловрен обратился к болельщикам петербургского клуба.«Я очень рад тому, что у меня есть возможность рассказать, как я жду эту новую главу...
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