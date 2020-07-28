Деян Ловрен: «Хочу передать партнерам по «Зениту» опыт победителя ЛЧ и АПЛ»

Источник материала: Tribuna.com

Новичок «Зенита» Деян Ловрен обратился к болельщикам петербургского клуба.

«Я очень рад тому, что у меня есть возможность рассказать, как я жду эту новую главу своей жизни. Я постараюсь заслужить ваше уважение своей игрой и стопроцентной самоотдачей на тренировках и в официальных матчах.

Я хочу передать свой опыт победителя Лиги чемпионов и английской Премьер-лиги моим новым партнерам по команде. Я голоден до новых побед на «Газпром Арене» и хочу, чтобы «Зенит» не только подкрепил свой успех в России, но и добился новых побед в Европе.

Скоро увидимся!» – приводит «Зенит» слова хорвата.

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