ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

«Строитель» в Солигорске и еще 6 стадионов, где пройдут пикеты Светланы Тихановской

28.07.2020 16:24 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tribuna.com

В ближайшее время митинги Светланы Тихановской с участием Вероники Цепкало и Марии Колесниковой пройдут на спортивных объектах в разных городах.

28 и 31 июля г. Толочин стадион «Мелиоратор» (17:00 – 19:00);

28 июля г. Марьина Горка, ул. Стадионная 4. Ориентир: Стадион (19:00 – 21:00);

29 июля г. Ветка, ул. Батракова. Ориентир: Стадион СДЮШОР (20:00 – 22:00);

30 июля г. Солигорск, ул. Ленинского Комсомола 51. Ориентир: стадион «Строитель» (18:00 – 20:00);

30 июля г. Октябрьский, ул. Советская 11а. Ориентир: Стадион (20:00-22:00);

1 августа г. Клецк, ул Ленина. Ориентир: Стадион (16:00 – 19:00);

1 августа г. Чечерск, адрес Стадион СШ №2 (10:00-12:00).

Карта митингов

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В ближайшее время митинги Светланы Тихановской с участием Вероники Цепкало и Марии Колесниковой пройдут на спортивных объектах в разных городах.
 
Новости дня
Новости спорта
 
Деян Ловрен: «Хочу передать партнерам по «Зениту» опыт победителя ЛЧ и АПЛ»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Спорта

Свежие газеты

27.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Кировец
Кричевская жизнь
28.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Новости Спорта)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика