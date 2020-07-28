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«Строитель» в Солигорске и еще 6 стадионов, где пройдут пикеты Светланы Тихановской
28.07.2020 16:24 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
В ближайшее время митинги Светланы Тихановской с участием Вероники Цепкало и Марии Колесниковой пройдут на спортивных объектах в разных городах.
28 и 31 июля г. Толочин стадион «Мелиоратор» (17:00 – 19:00);
28 июля г. Марьина Горка, ул. Стадионная 4. Ориентир: Стадион (19:00 – 21:00);
29 июля г. Ветка, ул. Батракова. Ориентир: Стадион СДЮШОР (20:00 – 22:00);
30 июля г. Солигорск, ул. Ленинского Комсомола 51. Ориентир: стадион «Строитель» (18:00 – 20:00);
30 июля г. Октябрьский, ул. Советская 11а. Ориентир: Стадион (20:00-22:00);
1 августа г. Клецк, ул Ленина. Ориентир: Стадион (16:00 – 19:00);
1 августа г. Чечерск, адрес Стадион СШ №2 (10:00-12:00).
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В ближайшее время митинги Светланы Тихановской с участием Вероники Цепкало и Марии Колесниковой пройдут на спортивных объектах в разных городах.
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