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Ходасевич о шансах Лисаковича заиграть в «Локомотиве»: «Смолов, Кокорин, Эдер... Скамейка, шанс, скамейка, аренда, отогрев в «Динамо-Минск»
28.07.2020 17:42 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Белорусский журналист Николай Ходасевич поделился мнением о шансах Виталия Лисаковича закрепиться в «Локомотиве».
«А еще есть – вернувшийся из Испании Смолов, слухи о вероятном подписании Кокорина, интерес к форварду Кабо-Верде Джанини. Никуда не делись – Эдер, Джорджевич, Фарфан и молодой Сулейманов.
Если Лисакович все-таки перейдет в «Локо», вновь начну следить пристально за московским клубом. В надежде увидеть беларуса на поле. Но что-то меня терзают смутные сомнения – Смолов, Кокорин, Эдер... Скамейка, шанс, скамейка, аренда, отогрев в «Динамо-Минск».
По позиции «Шахтера» вопросов нет – хорошие деньги нужно забирать здесь и сейчас», – написал Ходасевич.
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Ходасевич о шансах Лисаковича заиграть в «Локомотиве»: «Смолов, Кокорин, Эдер... Скамейка, шанс, скамейка, аренда, отогрев в «Динамо-Минск»
Белорусский журналист Николай Ходасевич поделился мнением о шансах Виталия Лисаковича закрепиться в «Локомотиве».
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