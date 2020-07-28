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Урунову в «Спартаке» будут платить около 600 тысяч евро в год

28.07.2020 17:51 — Новости Спорта | 21.by  
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Источник материала: 21.by

 Урунову в «Спартаке» будут платить около 600 тысяч евро в год

По информации спортивно-новостного ресурса Рейтинг Букмекеров зарплата первого новичка «Спартака» в летнее трансферное окно — полузащитника «Уфы» Остона Урунова — составит около 600 тысяч евро в год.

Ранее о возможности завершения сделки до конца недели сообщал телеграм-канал “Вы кого мне притащили?”.

Стоит отметить, что 19-летний спортсмен зимой 2020 года перешел в “Уфу” и сумма трансфера составила всего 200 тысяч евро. Сейчас Урунова покупает “Спартак” за 2 миллиона.

 
 
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