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Урунову в «Спартаке» будут платить около 600 тысяч евро в год
28.07.2020 17:51 — Новости Спорта | 21.by
Источник материала: 21.by
По информации спортивно-новостного ресурса Рейтинг Букмекеров зарплата первого новичка «Спартака» в летнее трансферное окно — полузащитника «Уфы» Остона Урунова — составит около 600 тысяч евро в год.
Ранее о возможности завершения сделки до конца недели сообщал телеграм-канал “Вы кого мне притащили?”.
Стоит отметить, что 19-летний спортсмен зимой 2020 года перешел в “Уфу” и сумма трансфера составила всего 200 тысяч евро. Сейчас Урунова покупает “Спартак” за 2 миллиона.
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