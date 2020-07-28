 Урунову в «Спартаке» будут платить около 600 тысяч евро в год

Источник материала: 21.by

По информации спортивно-новостного ресурса Рейтинг Букмекеров зарплата первого новичка «Спартака» в летнее трансферное окно — полузащитника «Уфы» Остона Урунова — составит около 600 тысяч евро в год.

Ранее о возможности завершения сделки до конца недели сообщал телеграм-канал “Вы кого мне притащили?”.

Стоит отметить, что 19-летний спортсмен зимой 2020 года перешел в “Уфу” и сумма трансфера составила всего 200 тысяч евро. Сейчас Урунова покупает “Спартак” за 2 миллиона.