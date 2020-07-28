«Барса» хочет купить защитника «Ман Сити» Гарсию сейчас или подписать бесплатно через год

Источник материала: Tribuna.com

Защитник «Манчестер Сити» Эрик Гарсия интересен «Барселоне».

Каталонцы планируют подписать 19-летнего футболиста в ближайшее трансферное окно или договориться с ним в январе о переходе следующим летом на правах свободного агента.

«Барса» готова сделать ставку на Гарсию и рассматривает его в качестве одной из приоритетных целей. Уже были контакты с его окружением.

В «Барселоне» считают, что потенциально Гарсия способен стать заменой Жерару Пике , однако «Манчестер Сити» собирается сохранить футболиста.

Гарсия – воспитанник сине-гранатовых. Он был в системе клуба с 2006 по 2017 год. «Сити» заплатил за него около двух миллионов евро.

В этом сезоне Гарсия дебютировал в АПЛ , проведя 13 матчей. Его статистику смотрите здесь .

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