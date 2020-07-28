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«Барса» хочет купить защитника «Ман Сити» Гарсию сейчас или подписать бесплатно через год

28.07.2020 19:02 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Защитник «Манчестер Сити» Эрик Гарсия интересен «Барселоне».

Каталонцы планируют подписать 19-летнего футболиста в ближайшее трансферное окно или договориться с ним в январе о переходе следующим летом на правах свободного агента.

«Барса» готова сделать ставку на Гарсию и рассматривает его в качестве одной из приоритетных целей. Уже были контакты с его окружением.

В «Барселоне» считают, что потенциально Гарсия способен стать заменой Жерару Пике, однако «Манчестер Сити» собирается сохранить футболиста.

Гарсия – воспитанник сине-гранатовых. Он был в системе клуба с 2006 по 2017 год. «Сити» заплатил за него около двух миллионов евро.

В этом сезоне Гарсия дебютировал в АПЛ, проведя 13 матчей. Его статистику смотрите здесь.

19-летний защитник, который подсказал Пепу схему «Уотфорда», уже учится на тренера. Гвардиола сравнивает его с Бускетсом

 
 
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Защитник «Манчестер Сити» Эрик Гарсия интересен «Барселоне».Каталонцы планируют подписать 19-летнего футболиста в ближайшее трансферное окно или договориться с...
 
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