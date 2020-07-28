|
«Барса» хочет купить защитника «Ман Сити» Гарсию сейчас или подписать бесплатно через год
28.07.2020 19:02 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Защитник
Каталонцы планируют подписать 19-летнего футболиста в ближайшее трансферное окно или договориться с ним в январе о переходе следующим летом на правах свободного агента.
«Барса» готова сделать ставку на Гарсию и рассматривает его в качестве одной из приоритетных целей. Уже были контакты с его окружением.
В «Барселоне» считают, что потенциально Гарсия способен стать заменой
Гарсия – воспитанник сине-гранатовых. Он был в системе клуба с 2006 по 2017 год. «Сити» заплатил за него около двух миллионов евро.
В этом сезоне Гарсия дебютировал в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Защитник «Манчестер Сити» Эрик Гарсия интересен «Барселоне».Каталонцы планируют подписать 19-летнего футболиста в ближайшее трансферное окно или договориться с...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Спорта)