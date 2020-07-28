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"Беларускія лёгкаатлетычныя гульні". Первый день соревнований
28.07.2020 22:22 — Новости Спорта | БT
Источник материала: БT"Беларускія лёгкаатлетычныя гульні". Именно такое название дали организаторы чемпионату страны по легкой атлетике. Сегодня первый день соревнований. Для спортсменов, которые находятся на пике формы, в условиях переноса летней Олимпиады в Токио - это главное событие сезона. А для тренеров - это возможность сверить часы и убедиться, что план подготовки к Играм в Японии был правильным.
У Дворца спорта работает наша съемочная группа. На прямой связи Кристина Камыш. "Беларускія лёгкаатлетычныя гульні" - это еще уникальная возможность для болельщиков. Центр Минска и соревнование в толкании ядра. И это официальный старт - чемпионат страны. Никогда прежде "Королева спорта" не была так близка к фанатам. Сейчас любой человек, который прогуливается здесь, на Немиге, может подойти к амфитеатру и абсолютно бесплатно понаблюдать за напряженной борьбой в толкании ядра у мужчин. 10 парней разыгрывают титул. Вот сейчас как раз финальные попытки выполняют наши атлеты. Уже завершились разборки у женщин. Лидер нашей сборной Алена Дубицкая показала неплохой результат - ожидаемая победа. В начале лета девушка на первом же официальном старте обновила личный рекорд, который был равен 19 метрам и 27 сантиметрам. Нам удалось пообщаться с Аленой сразу после старта.
За медали будут сражаться лучшие атлеты Беларуси
Основная борьба стартует 31 июля. И продлится по воскресенье. На стадионе "Динамо" соревнования уже пройдут в формате классической легкой атлетики. Болельщиков здесь ждут фуд-корты с активностями и приятные сюрпризы. Например, хедлайнер церемонии открытия Тима Белорусских. Состоятся корпоративные и семейные забеги. Отметим, здесь нужна предварительная регистрация. В общем, организаторы постараются воспроизвести атмосферу Олимпийских или Европейских игр, или матчевой встречи Европа - США. Ну а призовой фонд чемпионата Беларуси по легкой атлетике - 40 тысяч рублей.
Мария Колосовская, зампредседателя - исполнительный директор Белорусской федерации легкой атлетики: "В эту сумму не входят бонусы за рекорды и результаты на уровне пьедестала Олимпиады в Рио. В случае повторения достижений 2016 года доходы призеров и чемпионов страны существенно возрастут".
В 21:35 стартует церемония награжденияА через пять минут состоятся файер-шоу и салют. В четверг на стадионе столичного РЦОП по легкой атлетике по ул. Калиновского самые выносливые бегуны будут спорить за звание сильнейших на дистанции 10 тыс. метров. Все самое интересное на чемпионате страны еще предстоит.
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"Беларускія лёгкаатлетычныя гульні". Именно такое название дали организаторы чемпионату страны по легкой атлетике. Сегодня первый день соревнований. Для...
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