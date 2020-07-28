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«Ливерпуль», «МЮ», «Челси», «Арсенал» и еще 5 клубов АПЛ просили CAS отстранить «Сити» от еврокубков на время разбирательств
28.07.2020 22:38 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Спортивный арбитражный суд (CAS) опубликовал
Комиссия определила, что обвинения УЕФА нельзя назвать необоснованными, но на основании имеющихся доказательств нельзя прийти к выводу, что «Сити» получал скрытое спонсорское финансирование.
В докладе указано, что «Сити» решительно отрицал обвинения в сговоре со спонсорами Etihad Airways и Etisalat. Клуб также сообщил, что в течение процесса у них было украдено более 5,5 млн электронных писем.
В итоге комиссия, что по большинству заявленных нарушений истек срок давности. При этом
В докладе также сообщается о том, что в марте 2020 года, до слушания по апелляции, девять клубов
Этими клубами были
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«Ливерпуль», «МЮ», «Челси», «Арсенал» и еще 5 клубов АПЛ просили CAS отстранить «Сити» от еврокубков на время разбирательств
Спортивный арбитражный суд (CAS) опубликовал доклад по делу об отмене 2-летней дисквалификации «Манчестер Сити» в еврокубках за нарушение правил финансового...
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