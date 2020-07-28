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«Ливерпуль», «МЮ», «Челси», «Арсенал» и еще 5 клубов АПЛ просили CAS отстранить «Сити» от еврокубков на время разбирательств

28.07.2020 22:38 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Спортивный арбитражный суд (CAS) опубликовал доклад по делу об отмене 2-летней дисквалификации «Манчестер Сити» в еврокубках за нарушение правил финансового фэйр-плей.

Отмечается, что «горожане» продемонстрировали «вопиющее пренебрежение» к сотрудничеству с УЕФА. Большинство членов комиссии сочли отказ от сотрудничества был «серьезным нарушением», однако комиссия не посчитала это определяющим моментом.

Комиссия определила, что обвинения УЕФА нельзя назвать необоснованными, но на основании имеющихся доказательств нельзя прийти к выводу, что «Сити» получал скрытое спонсорское финансирование.

В докладе указано, что «Сити» решительно отрицал обвинения в сговоре со спонсорами Etihad Airways и Etisalat. Клуб также сообщил, что в течение процесса у них было украдено более 5,5 млн электронных писем.

В итоге комиссия, что по большинству заявленных нарушений истек срок давности. При этом CAS все равно признал «Ман Сити» виновным в нарушении правил, а также в отказе сотрудничать со следствием. Поэтому клуб был оштрафован на 10 млн евро.

В докладе также сообщается о том, что в марте 2020 года, до слушания по апелляции, девять клубов АПЛ обратились в CAS с просьбой отстранить «Сити» от еврокубков на время разбирательств в случае вмешательства в ход апелляции.

Этими клубами были «Арсенал», «Бернли», «Челси», «Лестер», «Ливерпуль», «Манчестер Юнайтед», «Ньюкасл», «Тоттенхэм» и «Вулверхэмптон».

 
 
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Спортивный арбитражный суд (CAS) опубликовал доклад по делу об отмене 2-летней дисквалификации «Манчестер Сити» в еврокубках за нарушение правил финансового...
 
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