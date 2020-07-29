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Бензема назвал 5 лучших дриблеров мира: «Неймар, и расчет окончен»
29.07.2020 13:32 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Нападающий
– Твои любимые 11 игроков?
– Состав «Реала».
– Поменял бы 4 победы в Лиге чемпионов на победу на чемпионате мира?
– Нет, ни за что.
– 5 лучших дриблеров мира?
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Нападающий «Реала» Карим Бензема ответил на вопросы болельщиков.– Твои любимые 11 игроков?– Состав «Реала».– Поменял бы 4 победы в Лиге чемпионов на победу на...
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