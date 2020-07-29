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Морозов о расширении КХЛ: «Из Венгрии, Кореи и ОАЭ есть конкретный интерес»

29.07.2020 13:44 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Президент КХЛ Алексей Морозов поделился информацией касательно возможного появления в лиге новых иностранных клубов.

«Из-за ситуации в мире тяжело вести переговоры с заинтересованными странами, так как для принятия конкретных решений надо воочию видеть инфраструктуру, знакомиться с проектом не по видеосвязи, а вживую. Надеемся, эта работа вскоре будет продолжена.

В ближайшем сезоне мы точно не ожидаем пополнения, а через сезон… Посмотрим. Будем прорабатывать этот вопрос.

До недавнего времени Узбекистан был близок к сотрудничеству. Но проект «Хумо» пока отложил свои планы по КХЛ.

Сейчас есть конкретный интерес из Венгрии, Кореи и Эмиратов. Но опять же все пока на стадии разговоров, до принятия решений еще далеко.

Надо встречаться, узнавать, смотреть документы, откуда идет финансирование», – описал ситуацию функционер.

КХЛ расширяется уже 12 лет: обещали Лондон, Париж и Милан. Но в итоге иностранные клубы уходят

 
 
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Президент КХЛ Алексей Морозов поделился информацией касательно возможного появления в лиге новых иностранных клубов.
 
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