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Морозов о расширении КХЛ: «Из Венгрии, Кореи и ОАЭ есть конкретный интерес»
29.07.2020 13:44 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Президент КХЛ
«Из-за ситуации в мире тяжело вести переговоры с заинтересованными странами, так как для принятия конкретных решений надо воочию видеть инфраструктуру, знакомиться с проектом не по видеосвязи, а вживую. Надеемся, эта работа вскоре будет продолжена.
В ближайшем сезоне мы точно не ожидаем пополнения, а через сезон… Посмотрим. Будем прорабатывать этот вопрос.
До недавнего времени Узбекистан был близок к сотрудничеству. Но проект
Сейчас есть конкретный интерес из Венгрии, Кореи и Эмиратов. Но опять же все пока на стадии разговоров, до принятия решений еще далеко.
Надо встречаться, узнавать, смотреть документы, откуда идет финансирование», – описал ситуацию функционер.
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Президент КХЛ Алексей Морозов поделился информацией касательно возможного появления в лиге новых иностранных клубов.
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