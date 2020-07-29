|
Исаев о высказываниях Васильева в адрес Тумиловича: «Посоветовал бы «независимому» пустобреху никогда не попадаться на глаза Гене»
29.07.2020 19:38 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Футбольный агент Валерий Исаев прокомментировал
«Посоветовал бы «независимому» пустобреху никогда не попадаться на глаза Гене. Особенно после упавшей капельки. Случайная встреча может закончиться очень печально. Здесь то уже перешел на личности и выбрал не самого безобидного, еще и про маму. Молчание – золото как никогда актуально» – написал Исаев.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Исаев о высказываниях Васильева в адрес Тумиловича: «Посоветовал бы «независимому» пустобреху никогда не попадаться на глаза Гене»
Футбольный агент Валерий Исаев прокомментировал высказывания журналиста Руслана Васильева в адрес вратаря Геннадия Тумиловича, который ранее дал резонансное...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Спорта)