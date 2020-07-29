Исаев о высказываниях Васильева в адрес Тумиловича: «Посоветовал бы «независимому» пустобреху никогда не попадаться на глаза Гене»

Источник материала: Tribuna.com

Футбольный агент Валерий Исаев прокомментировал высказывания журналиста Руслана Васильева в адрес вратаря Геннадия Тумиловича, который ранее дал резонансное интервью для Tribuna.com .

«Посоветовал бы «независимому» пустобреху никогда не попадаться на глаза Гене. Особенно после упавшей капельки. Случайная встреча может закончиться очень печально. Здесь то уже перешел на личности и выбрал не самого безобидного, еще и про маму. Молчание – золото как никогда актуально» – написал Исаев.

«Кому-то пора заканчивать. От долгого нахождения у власти потерян рассудок». Тумилович – первый топ из футбола, кто жестко против Лукашенко

Васильев про интервью Тумиловича: «Я обращу внимание на то, что он каким был, таким и остался – «неуравновешенный подросток»