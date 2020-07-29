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Исаев о высказываниях Васильева в адрес Тумиловича: «Посоветовал бы «независимому» пустобреху никогда не попадаться на глаза Гене»

29.07.2020 19:38 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Футбольный агент Валерий Исаев прокомментировал высказывания журналиста Руслана Васильева в адрес вратаря Геннадия Тумиловича, который ранее дал резонансное интервью для Tribuna.com.

«Посоветовал бы «независимому» пустобреху никогда не попадаться на глаза Гене. Особенно после упавшей капельки. Случайная встреча может закончиться очень печально. Здесь то уже перешел на личности и выбрал не самого безобидного, еще и про маму. Молчание – золото как никогда актуально» – написал Исаев.

«Кому-то пора заканчивать. От долгого нахождения у власти потерян рассудок». Тумилович – первый топ из футбола, кто жестко против Лукашенко

Васильев про интервью Тумиловича: «Я обращу внимание на то, что он каким был, таким и остался – «неуравновешенный подросток»

 
 
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Футбольный агент Валерий Исаев прокомментировал высказывания журналиста Руслана Васильева в адрес вратаря Геннадия Тумиловича, который ранее дал резонансное...
 
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