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«Ман Сити» близок к покупке Феррана Торреса за 23 млн евро
29.07.2020 19:44 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
«Манчестер Сити» близок к приобретению полузащитника «Валенсии»
Как сообщает Sky Sports, переговоры между клубами находятся на продвинутой стадии. Сумма трансфера составит около 23 миллионов евро без учета бонусов.
В «Сити» полагают, что Торрес станет заменой Лерою Сане, который перешел в «Баварию».
Ранее сообщалось, что
В этом сезоне Торрес провел за «Валенсию» 34 матча в
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«Манчестер Сити» близок к приобретению полузащитника «Валенсии» Феррана Торреса.
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