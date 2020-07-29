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Ксения Санкович: «Пока я росла и тренировалась Беларусь расцвела на глазах! Хочу это сохранить и преумножить, а не уничтожать и размазывать на волне эмоций»

29.07.2020 22:42 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Известная белорусская гимнастка Ксения Санкович поделилась мнением о развитии Беларуси за последние 26 лет, когда у власти находится Александр Лукашенко.

Выборы президента Беларуси пройдут 9 августа.

«Даже если бы вы умели ходить по воде, то, будьте уверены, кто-нибудь обязательно скажет: «Смотрите, он даже не умеет плавать».

М. Тэтчер

Моя страна за 26 лет преобразилась: чистые, уютные и опрятные не только города, но и маленькие деревни, на улицах спокойно и безопасно, качественный уровень медицины и образования, спорт доступный для всех, низкий уровень безработицы, мало бездомных людей. Мы едим свежие качественные продукты и растим детей в независимой стране, где сохраняется все для нас с вами.

Благодаря спорту, я была во многих странах мира, но мне никогда не хотелось уехать, потому что Беларусь – мой дом! А дом всегда будет любимей и роднее. Я не навязываю свое мнение, но имею право, как и каждый, его высказать.

Пока я росла и тренировалась Беларусь расцвела на глазах! Я дорожу тем, что есть, и хочу это сохранить и преумножить, а не уничтожать и размазывать на волне эмоций. За эти годы было сказано многое, но и многое было сделано, а предстоит еще больше! Что-то может нравится, что-то – нет, но важно не потерять голову в пылу эмоций и не навредить нам же самим. И давайте вспомним как уважать друг друга. Даже если мы не все видим одинаково», – написала Санкович в своем инстаграме.

 
 
 
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Даже если бы вы умели ходить по воде, то, будьте уверены, кто-нибудь обязательно скажет: «Смотрите, он даже не умеет плавать». М. Тэтчер ⠀ Моя страна за 26 лет преобразилась: чистые, уютные и опрятные не только города, но и маленькие деревни, на улицах спокойно и безопасно, качественный уровень медицины и образования, спорт доступный для всех, низкий уровень безработицы, мало бездомных людей. Мы едим свежие качественные продукты и растим детей в независимой стране, где сохраняется все для нас с вами. ⠀ Благодаря спорту, я была во многих странах мира, но мне никогда не хотелось уехать, потому что Беларусь – мой дом! А дом всегда будет любимей и роднее. Я не навязываю свое мнение, но имею право, как и каждый, его высказать. ⠀ Пока я росла и тренировалась Беларусь расцвела на глазах! Я дорожу тем, что есть, и хочу это сохранить и преумножить, а не уничтожать и размазывать на волне эмоций. За эти годы было сказано многое, но и многое было сделано, а предстоит еще больше! Что-то может нравится, что-то нет, но важно не потерять голову в пылу эмоций и не навредить нам же самим. И давайте вспомним как уважать друг друга. Даже если мы не всё видим одинаково.

Публикация от Ксения Санкович (@kseniya_sankovich)

 
 
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Известная белорусская гимнастка Ксения Санкович поделилась мнением о развитии Беларуси за последние 26 лет, когда у власти находится Александр Лукашенко.
 
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