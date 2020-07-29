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Ибрагимович – первый игрок, забивший за «Милан» и «Интер» по 50+ голов в Серии А
29.07.2020 22:42 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Форвард «Милана»
Швед стал первым футболистом, сумевшим забить в чемпионате Италии минимум по 50 голов за обе команды из столицы Ломбардии –
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Форвард «Милана» Златан Ибрагимович сделал дубль в матче 37-го тура Серии А с «Сампдорией» (4:1).
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