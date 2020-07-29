Ибрагимович – первый игрок, забивший за «Милан» и «Интер» по 50+ голов в Серии А

Источник материала: Tribuna.com

Форвард «Милана» Златан Ибрагимович сделал дубль в матче 37-го тура Серии А с «Сампдорией» (4:1).

Швед стал первым футболистом, сумевшим забить в чемпионате Италии минимум по 50 голов за обе команды из столицы Ломбардии – «Интер» и «Милан» . В составе «нерадзурри» нападающий отметился 57 мячами, в футболке «россонери» – 51.