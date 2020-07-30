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"Ювентус" проиграл после победы в чемпионате
30.07.2020 12:34 — Новости Спорта | БT
Источник материала: БTКриштиану Роналду не помог. "Ювентус", отметив завоевание скудетто после прошлого тура, не смог собраться на игру с"Кальяри", 0:2. Оба мяча пропустил единственный в мире 10-кратный чемпион Италии 42-летний Джанлуиджи Буффон.
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Криштиану Роналду не помог. "Ювентус", отметив завоевание скудетто после прошлого тура, не смог собраться на игру с"Кальяри", 0:2. Оба мяча пропустил единственный в...
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