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Новый рекорд Ибрагимовича. Он первый, кому удалось забить по 50 мячей за "Милан" и "Интер"
30.07.2020 12:34 — Новости Спорта | БT
Источник материала: БT"Россонери" накануне обыграли "Сампдорию", 4:1. Златан Ибрагимович оформил два гола и сделал один результативный пас. В следующем сезоне "Милан" сыграет в Лиге Европы. Нынешнюю еврокубковую кампанию клуб шведского нападающего пропустил из-за нарушений правил финансового фейр-плей.
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"Россонери" накануне обыграли "Сампдорию", 4:1. Златан Ибрагимович оформил два гола и сделал один результативный пас. В следующем сезоне "Милан" сыграет в Лиге Европы....
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