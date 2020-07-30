Козлов, Ланько и Боровицкий подали апелляции по делу о договорных матчах

Источник материала: Tribuna.com

Стало известно, что три человека, проходившие по делу о договорных матчах в белорусском футболе, подали апелляции. Это Алексей Козлов, Виталий Ланько и Виктор Боровицкий. Данную информацию подтвердили в суде Московского района.

Когда будут рассмотрены апелляции, неизвестно.

Напомним, что экс-игрока «Орши» и Козлова приговорили к двум годам в колонии усиленного режима и взяли под стражу в зале суда.

Боровицкий получил ограничение свободы на четыре года с направлением в учреждение открытого типа без лишения права занимать определенные должности.

Ланько получил ограничение свободы на три года с направлением в учреждение открытого типа без лишения права занимать определенные должности.

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