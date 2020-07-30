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Козлов, Ланько и Боровицкий подали апелляции по делу о договорных матчах
30.07.2020 13:46 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Стало известно, что три человека, проходившие по делу о договорных матчах в белорусском футболе, подали апелляции. Это Алексей Козлов, Виталий Ланько и Виктор Боровицкий. Данную информацию подтвердили в суде Московского района.
Когда будут рассмотрены апелляции, неизвестно.
Напомним, что экс-игрока «Орши» и
Боровицкий
Ланько получил ограничение свободы на три года с направлением в учреждение открытого типа без лишения права занимать определенные должности.
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Стало известно, что три человека, проходившие по делу о договорных матчах в белорусском футболе, подали апелляции.
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