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Алаба предложил себя «Барсе». Клуб хочет подписать игрока летом 2021 года

30.07.2020 14:06 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Защитник «Баварии» Давид Алаба может продолжить карьеру в «Барселоне».

Как сообщает Diario Sport, австриец еще раз предложил свои услуги каталонскому клубу, за который он хотел бы выступать до окончания карьеры.

Маловероятно, что сделка состоится этим летом, однако она возможна в следующем году, поскольку летом 2021-го Алаба станет свободным агентом.

«Барселона» уже долгое время пытается подписать Алабу. Отмечается, что руководство каталонского клуба уже два года пытается осуществить эту сделку.

В «Барсе» считают, что 28-летний защитник идеально впишется в стиль игры команды. Кроме того, несомненным плюсом считают и то, что Алаба способен действовать на трех позициях: в центре защиты, на левом фланге и в полузащите.

Алаба всегда был открыт к переходу в «Барсу», однако «Бавария» хочет сохранить игрока. Ситуация изменилась, учитывая истекающий срок его контракта с клубом.

Переговоры между Алабой и «Баварией» зашли в тупик. Новый агент игрока Пини Захави запросил 20 млн евро в год для своего клиента, что не устраивает «Баварию».

Алаба хочет получить новый вызов. Отмечается, что его отец общался с представителями «Барселоны», которые следят за ходом переговоров между игроком и «Баварией» по новому контракту.

В этом сезоне Алаба провел за «Баварию» 28 матчей в Бундеслиге, забил один мяч и сделал один ассист.

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Защитник «Баварии» Давид Алаба может продолжить карьеру в «Барселоне».
 
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