|
Алаба предложил себя «Барсе». Клуб хочет подписать игрока летом 2021 года
30.07.2020 14:06 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Защитник «Баварии»
Как сообщает Diario Sport, австриец еще раз предложил свои услуги каталонскому клубу, за который он хотел бы выступать до окончания карьеры.
Маловероятно, что сделка состоится этим летом, однако она возможна в следующем году, поскольку летом 2021-го Алаба станет свободным агентом.
В «Барсе» считают, что 28-летний защитник идеально впишется в стиль игры команды. Кроме того, несомненным плюсом считают и то, что Алаба способен действовать на трех позициях: в центре защиты, на левом фланге и в полузащите.
Алаба всегда был открыт к переходу в «Барсу», однако
Переговоры между Алабой и «Баварией» зашли в тупик. Новый агент игрока
Алаба хочет получить новый вызов. Отмечается, что его отец общался с представителями «Барселоны», которые следят за ходом переговоров между игроком и «Баварией» по новому контракту.
В этом сезоне Алаба провел за «Баварию» 28 матчей в Бундеслиге, забил один мяч и сделал один ассист.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Защитник «Баварии» Давид Алаба может продолжить карьеру в «Барселоне».
|
Свежие газеты
Архив (Новости Спорта)