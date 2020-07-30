БАТЭ – 184-й в рейтинге лучших клубов Европы. «Шахтер» – 225-й, брестское «Динамо» на 285-м месте

Источник материала: Tribuna.com

Стали известны позиции команд в рейтинге лучших клубов Европы Euro Club Index, составленном агентством Gracenote .

В топ-100 рейтинга не вошли белорусские клубы. На 184-м месте расположился , – на 225-й строчке, брестское занимает 285-е место, минское «Динамо» заняло 333-е место, – 376-е, – 399-е, – 425-е.

Первое место в рейтинге у «Баварии», затем идут , , и .

Рейтинг составлен по выступлениям за несколько последних сезонов, учитываются результаты клубов как в еврокубках, так и в национальных чемпионатах и кубках.

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