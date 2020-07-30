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БАТЭ – 184-й в рейтинге лучших клубов Европы. «Шахтер» – 225-й, брестское «Динамо» на 285-м месте
31.07.2020 06:06 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Стали известны позиции команд в рейтинге лучших клубов Европы Euro Club Index, составленном агентством
В топ-100 рейтинга не вошли белорусские клубы. На 184-м месте расположился
Первое место в рейтинге у «Баварии», затем идут
Рейтинг составлен по выступлениям за несколько последних сезонов, учитываются результаты клубов как в еврокубках, так и в национальных чемпионатах и кубках.
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Стали известны позиции команд в рейтинге лучших клубов Европы Euro Club Index, составленном агентством Gracenote.
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