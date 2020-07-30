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Хенрик Ларссон: «БАТЭ – это ваш клуб? Я даже не знал, что он из Беларуси»
30.07.2020 22:58 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Известный в прошлом форвард сборной Швеции Хенрик Ларссон признался, что мало знает о белорусском футболе, сообщает
– О белорусском футболе вы что-то знаете?
– О российском – да. А Беларусь... Не очень. Может, видел какие-то команды в
– Несколько раз туда пробивался борисовский
– А это ваш клуб? Я даже не знал, что он из Беларуси. Все же БАТЭ не оставил большого следа в турнире. В Лиге чемпионов всегда есть маленькие команды – они иногда могут удивить, но в целом чуть слабее, чем остальные. Вот и БАТЭ из этой категории. Я даже не задумывался, из какой он страны. Не знаю, какой уровень у белорусской лиги. Возможно, он сравним со шведской. Так вот у нас нет клуба, который способен постоянно выступать в главном еврокубке. В 2010-х пару раз играл
Что касается ваших футболистов, то на ум, конечно, приходит
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Известный в прошлом форвард сборной Швеции Хенрик Ларссон признался, что мало знает о белорусском футболе, сообщает «Прессбол».
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