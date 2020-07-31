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Володько покинул тульский «Арсенал»

31.07.2020 17:18 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Белорусский защитник Максим Володько покинул тульский «Арсенал» по истечении срока действия контракта.

Футболист подписал соглашение с оружейниками зимой 2019 года. На его счету 6 матчей в футболке тульского клуба.

«ПФК «Арсенал» благодарит Максима Володько за профессиональное отношение к футболу и желает здоровья и успешного продолжения карьеры!» – говорится в сообщении клуба.

 

 
 
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Белорусский защитник Максим Володько покинул тульский «Арсенал» по истечении срока действия контракта.
 
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