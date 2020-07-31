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Володько покинул тульский «Арсенал»
31.07.2020 17:18 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Белорусский защитник Максим Володько покинул тульский «Арсенал» по истечении срока действия контракта.
Футболист подписал соглашение с оружейниками зимой 2019 года. На его счету 6 матчей в футболке тульского клуба.
«ПФК «Арсенал» благодарит Максима Володько за профессиональное отношение к футболу и желает здоровья и успешного продолжения карьеры!» – говорится в сообщении клуба.
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Белорусский защитник Максим Володько покинул тульский «Арсенал» по истечении срока действия контракта.
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