Источник материала: Tribuna.com

Белорусский защитник Максим Володько покинул тульский «Арсенал» по истечении срока действия контракта.

Футболист подписал соглашение с оружейниками зимой 2019 года. На его счету 6 матчей в футболке тульского клуба.

«ПФК «Арсенал» благодарит Максима Володько за профессиональное отношение к футболу и желает здоровья и успешного продолжения карьеры!» – говорится в сообщении клуба.