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На стадионе "Динамо" начинается церемония открытия чемпионата Беларуси по легкой атлетике
31.07.2020 17:28 — Новости Спорта | БT
Источник материала: БTХедлайнером шоу станет кумир подростков и молодежи Тима Белорусских. После церемонии все внимание белорусским спортсменам. За 3 дня лучшие легкоатлеты страны (а их около 500) разыграют 41 комплект наград. Напомним, 4 комплекта медалей уже нашли своих обладателей. Телеканал
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Хедлайнером шоу станет кумир подростков и молодежи Тима Белорусских. После церемонии все внимание белорусским спортсменам. За 3 дня лучшие легкоатлеты...
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