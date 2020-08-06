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Александра Саснович выходит в 1/4 финала турнира в Палермо
06.08.2020 09:06 — Новости Спорта | БT
Источник материала: БTУверенная игра в очередном раунде турнира WТА в Палермо, и, соответственно, продолжение восхождения по соревновательной сетке. Одна из ведущих теннисисток Беларуси - Александра Саснович - накануне в матче за выход в четвертьфинал максимально уверенно обыграла хозяйку кортов - Ясмин Паолини. 6:0, 6:2. За выход в полуфинал Саснович сразится c победительницей пары Петра Мартич - Людмила Самсонова.
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Уверенная игра в очередном раунде турнира WТА в Палермо, и, соответственно, продолжение восхождения по соревновательной сетке. Одна из ведущих теннисисток...
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