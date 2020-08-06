АБФФ поддержали Лукашенко хэштегом #БеларусьОднаНеОтдадим

Источник материала: Tribuna.com

поддержала президента Беларуси Александра Лукашенко .

Организация опубликовала часть послания Лукашенко белорусскому народу и Национальному собранию, сопроводив свой пост хэштегом #БеларусьОднаНеОтдадим.

«Мы сегодня крепко держим в руках будущее. Будущее нашей независимой Беларуси. Страну мы вам не отдадим.

Независимость стоит дорого. Но она стоит того, чтобы ее сохранить и передать будущим поколениям.

За нами Беларусь – чистая и светлая, честная и красивая, трудолюбивая и немножко наивная. И чуть-чуть ранимая. Но она наша!» – сказал Лукашенко.

Ранее подобную инициативу поддержали БФБ, ФХБ и гандбольный клуб СКА.

Почему лидеры не готовы к еврокубкам, чем феноменален Яхшибоев, у каких клубов порядок в игре. Дулуб – о чемпионате Беларуси