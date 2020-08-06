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АБФФ поддержали Лукашенко хэштегом #БеларусьОднаНеОтдадим
06.08.2020 15:18 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Организация опубликовала часть послания Лукашенко белорусскому народу и Национальному собранию, сопроводив свой пост хэштегом #БеларусьОднаНеОтдадим.
«Мы сегодня крепко держим в руках будущее. Будущее нашей независимой Беларуси. Страну мы вам не отдадим.
Независимость стоит дорого. Но она стоит того, чтобы ее сохранить и передать будущим поколениям.
За нами Беларусь – чистая и светлая, честная и красивая, трудолюбивая и немножко наивная. И чуть-чуть ранимая. Но она наша!» – сказал Лукашенко.
Ранее подобную инициативу
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АБФФ поддержала президента Беларуси Александра Лукашенко.
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