Лукашенко о своей хоккейной любительской команде: «Если бы мы играли с канадцами и советской сборной, то мы бы их под орех разделали!»

Источник материала: Tribuna.com

Президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал о том, как изменился хоккей на примере канадской и советских сборных, а также ответил на вопрос о том, поддается ли он президенту России Владимиру Путину во время их совместных матчей.

– У вас любимый хоккеист есть?

– Знаете, когда я ближе всех их узнал, то они мне показались все обычными одинаковыми трудягами.

– По телевизору круче выглядели?

– Да. Мальцев, Харламов, Михайлов! И я вот сейчас смотрю на них, у меня же своя любительская президентская команда, там бывшие хоккеисты, а я там как «чайник» :) И вот я иногда смотрю советский хоккей и думаю, что если бы мы играли с канадцами и советской сборной, то они бы нашей любительской команде ни одно бы шайбы не забросили :) Мы бы их под орех разделали! Настолько изменился хоккей.

– Когда вы с Путиным выходите на лед, вы поддаетесь ему?

– Никогда в жизни. И я с ним не выхожу – он всегда, как я говорю – «сволочи», он всегда выходит с Колей. Он говорит: «Так, Коль, мы играем с тобой, а папа – с кем хочет». Коля говорит: «Ладно». Потом Путин говорит: «Нет, Коль, давай мы его возьмем к себе, потому что он же сейчас подберет крепких, и он нам морду надерет». Вот такой всегда у нас перед матчем разговор, – сказал Лукашенко в эфире проекта журналиста Дмитрия Гордона «В гостях у «Гордона» .