ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Лига чемпионов на "Беларусь 5". Сегодня два суперпротивостояния 1/8 финала

07.08.2020 09:32 — Новости Спорта | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Долгожданное возвращение Лиги чемпионов в эфир телеканала "Беларусь 5". Уже сегодня  два суперпротивостояния 1/8 финала. В 21:50 в прямом эфире "Манчестер Сити" сыграет с мадридским "Реалом" в ответном матче. В первой игре в феврале, напомним, сильнее был британский клуб -  2:1. В 23:55 эфир поединка "Ювентус" - "Лион". Многие уже забыли, но в февральском поединке сильнее были французские футболисты - 1:0. Все матчи следующей стадии  четвертьфинала пройдут в Португалии.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Долгожданное возвращение Лиги чемпионов в эфир телеканала "Беларусь 5". Уже сегодня  два суперпротивостояния 1/8 финала. В 21:50 в прямом эфире "Манчестер Сити" сыграет...
 
Новости дня
Новости спорта
 
Лукашенко о своей хоккейной любительской команде: «Если бы мы играли с канадцами и советской сборной, то мы бы их под орех разделали!»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Спорта

Свежие газеты

06.08.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
07.08.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край

Архив (Новости Спорта)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика