|
Лига чемпионов на "Беларусь 5". Сегодня два суперпротивостояния 1/8 финала
07.08.2020 09:32 — Новости Спорта | БT
Источник материала: БTДолгожданное возвращение Лиги чемпионов в эфир телеканала
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Долгожданное возвращение Лиги чемпионов в эфир телеканала "Беларусь 5". Уже сегодня два суперпротивостояния 1/8 финала. В 21:50 в прямом эфире "Манчестер Сити" сыграет...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Спорта)