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Вернидуб о победе над Брестом: «Сегодня мы выглядели мобильнее и интереснее. Компактно все, классно. Мы заслуживали эту победу»

07.08.2020 06:06 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер «Шахтера» Юрий Вернидуб поделился мнением о победе над «Динамо» (1:0) в 21-м туре чемпионата Беларуси, передает «Прессбол».

– Такие игры украшают чемпионат Беларуси. Достаточно живая и динамичная игра. Встречались два соперника, которые не хотели друг другу уступать. В этом сезоне в играх с «Динамо» мы упустили Суперкубок и Кубок. Зато в чемпионате добились двух побед.

Сегодня мы выглядели мобильнее и интереснее. Компактно все, классно. Мы заслуживали эту победу.

А сопернику могу пожелать удачи в дальнейших играх. Не сдаваться. Я понимаю, как выходить на игры после двухнедельного перерыва, связанного с болезнью игроков», – сказал Вернидуб.

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Главный тренер «Шахтера» Юрий Вернидуб поделился мнением о победе над «Динамо» (1:0) в 21-м туре чемпионата Беларуси, передает «Прессбол».
 
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