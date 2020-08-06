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Вернидуб о победе над Брестом: «Сегодня мы выглядели мобильнее и интереснее. Компактно все, классно. Мы заслуживали эту победу»
07.08.2020 06:06 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Главный тренер
– Такие игры украшают чемпионат Беларуси. Достаточно живая и динамичная игра. Встречались два соперника, которые не хотели друг другу уступать. В этом сезоне в играх с «Динамо» мы упустили
Сегодня мы выглядели мобильнее и интереснее. Компактно все, классно. Мы заслуживали эту победу.
А сопернику могу пожелать удачи в дальнейших играх. Не сдаваться. Я понимаю, как выходить на игры после двухнедельного перерыва, связанного с болезнью игроков», – сказал Вернидуб.
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Вернидуб о победе над Брестом: «Сегодня мы выглядели мобильнее и интереснее. Компактно все, классно. Мы заслуживали эту победу»
Главный тренер «Шахтера» Юрий Вернидуб поделился мнением о победе над «Динамо» (1:0) в 21-м туре чемпионата Беларуси, передает «Прессбол».
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