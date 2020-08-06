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Антон Мотолько: «В Солигорске на трибунах скандируют «Жыве Беларусь». Ни на что не намекаю, но завтра футбол в Минске на «Динамо»

07.08.2020 06:06 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Активист и блогер Антон Мотолько прокомментировал скандирование лозунга «Жыве Беларусь!» на футбольном матче в Солигорске между командами «Шахтер» и «Динамо» Брест.

«В Солигорске во время футбола сейчас трибуны скандируют «Жыве Беларусь». Ни на что не намекаю, но завтра игра на «Динамо» в Минске будет.  И вроде еще есть билеты», – написал Мотолько.

7 августа на стадионе «Динамо» столичный одноименный клуб примет «Смолевичи» – игра начнется в 20.00.

 

 
Теги: Брест, Минск
 
 
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Активист и блогер Антон Мотолько прокомментировал скандирование лозунга «Жыве Беларусь!» на футбольном матче в Солигорске между командами «Шахтер» и «Динамо»...
 
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