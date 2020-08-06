Антон Мотолько: «В Солигорске на трибунах скандируют «Жыве Беларусь». Ни на что не намекаю, но завтра футбол в Минске на «Динамо»

Источник материала: Tribuna.com

Активист и блогер Антон Мотолько прокомментировал скандирование лозунга «Жыве Беларусь!» на футбольном матче в Солигорске между командами и «Динамо» Брест.

«В Солигорске во время футбола сейчас трибуны скандируют «Жыве Беларусь». Ни на что не намекаю, но завтра игра на «Динамо» в Минске будет. И вроде еще есть билеты», – написал Мотолько.

7 августа на стадионе столичный одноименный клуб примет – игра начнется в 20.00.