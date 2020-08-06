|
Антон Мотолько: «В Солигорске на трибунах скандируют «Жыве Беларусь». Ни на что не намекаю, но завтра футбол в Минске на «Динамо»
07.08.2020 06:06 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Активист и блогер Антон Мотолько прокомментировал скандирование лозунга «Жыве Беларусь!» на футбольном матче в Солигорске между командами
«В Солигорске во время футбола сейчас трибуны скандируют «Жыве Беларусь». Ни на что не намекаю, но завтра игра на «Динамо» в Минске будет. И вроде еще есть билеты», – написал Мотолько.
7 августа на стадионе
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Антон Мотолько: «В Солигорске на трибунах скандируют «Жыве Беларусь». Ни на что не намекаю, но завтра футбол в Минске на «Динамо»
Активист и блогер Антон Мотолько прокомментировал скандирование лозунга «Жыве Беларусь!» на футбольном матче в Солигорске между командами «Шахтер» и «Динамо»...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Спорта)