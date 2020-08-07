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Лига чемпионов. 1/8 финала. «Ман Сити» против «Реала», «Ювентус» принимает «Лион»

07.08.2020 10:59 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

В ответных матчах 1/8 финала Лиги чемпионов «Манчестер Сити» принимает «Реал», а «Ювентус» играет дома с «Лионом».

Лига чемпионов

1/8 финала

Ответные матчи

Манчестер Сити Англия – Реал Мадрид Испания
Дата проведения
7 августа, 22.00, «Этихад Стэдиум»
превью матча текстовый онлайн статистика

Первый матч: 2:1

Ювентус Италия – Лион Франция
Дата проведения
7 августа, 22.00, «Альянц Стэдиум»
превью матча текстовый онлайн статистика

Первый матч: 0:1

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.

 
 
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В ответных матчах 1/8 финала Лиги чемпионов «Манчестер Сити» принимает «Реал», а «Ювентус» играет дома с «Лионом».
 
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