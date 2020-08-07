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Лига чемпионов. 1/8 финала. «Ман Сити» против «Реала», «Ювентус» принимает «Лион»
07.08.2020 10:59 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
В ответных матчах 1/8 финала Лиги чемпионов
Лига чемпионов
1/8 финала
Ответные матчи
Первый матч: 2:1
Первый матч: 0:1
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.
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В ответных матчах 1/8 финала Лиги чемпионов «Манчестер Сити» принимает «Реал», а «Ювентус» играет дома с «Лионом».
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