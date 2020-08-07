ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Екатерина Галкина: «Клип, который вышел с моим участием, не имеет отношения к моему желанию высказать свою точку зрения. Это сфабрикованная без моего согласия акция»

07.08.2020 19:10 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tribuna.com

Белорусская гимнастка Екатерина Галкина заявила, что не знала, что снимается в клипе против власти. Напомним, сегодня вышел клип Анны Шаркуновой, в котором снялось много известных белорусских спортсменов и ведущих.

«Сегодня я оказалась в «королевстве кривых зеркал». Неожиданно. Столько благодарных людей, не могла понять: за что? Оказывается, я участвую в клипе против власти. Вопрос к организатором съемок: а почему я не знала, как вы хотите использовать эту съемку? Почему без моего согласия я учувствую в политических мероприятиях? Ребята, я вне политики! Я спортсменка, которая не разбирается в политических аспектах, и не хочу! Я хочу заниматься своим делом, и делать это как можно лучше.

Клип, который вышел с моим участием, не имеет отношения к моему желанию высказать свою точку зрения. Это сфабрикованная без моего согласия акция. Мне жаль, когда люди совершенно спокойно используют хорошее к себе отношение, ради своей выгоды. Какой бы точки зрения я не придерживалась, я выскажу ее сама, манипуляции на такие темы никогда не принесут объективности и пользы.

Надеюсь, после шквала благодарностей̆ сейчас не начнется шквал оскорблений. И люди, которые организовали съемку данного клипа, поймут, что если вы что-то хотите донести, особенно, если речь о правде, поступайте сами справедливо», – написала Галкина.

«Из капель создается океан талантливых, смелых, красивых, неравнодушных людей» Хижинкова, Гурков и Галкина приняли участие в записи песни Шаркуновой

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
 
Новости дня
Новости спорта
 
КХЛ представила календарь нового сезона. «Динамо» начнет с домашней серии: «Йокерит», «Барыс», «Салават Юлаев», «Ак Барс»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Спорта

Свежие газеты

06.08.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
07.08.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец

Архив (Новости Спорта)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика