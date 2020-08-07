Екатерина Галкина: «Клип, который вышел с моим участием, не имеет отношения к моему желанию высказать свою точку зрения. Это сфабрикованная без моего согласия акция»

Источник материала: Tribuna.com

Белорусская гимнастка Екатерина Галкина заявила, что не знала, что снимается в клипе против власти. Напомним, сегодня вышел клип Анны Шаркуновой, в котором снялось много известных белорусских спортсменов и ведущих.

«Сегодня я оказалась в «королевстве кривых зеркал». Неожиданно. Столько благодарных людей, не могла понять: за что? Оказывается, я участвую в клипе против власти. Вопрос к организатором съемок: а почему я не знала, как вы хотите использовать эту съемку? Почему без моего согласия я учувствую в политических мероприятиях? Ребята, я вне политики! Я спортсменка, которая не разбирается в политических аспектах, и не хочу! Я хочу заниматься своим делом, и делать это как можно лучше.

Клип, который вышел с моим участием, не имеет отношения к моему желанию высказать свою точку зрения. Это сфабрикованная без моего согласия акция. Мне жаль, когда люди совершенно спокойно используют хорошее к себе отношение, ради своей выгоды. Какой бы точки зрения я не придерживалась, я выскажу ее сама, манипуляции на такие темы никогда не принесут объективности и пользы.

Надеюсь, после шквала благодарностей̆ сейчас не начнется шквал оскорблений. И люди, которые организовали съемку данного клипа, поймут, что если вы что-то хотите донести, особенно, если речь о правде, поступайте сами справедливо», – написала Галкина.