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КХЛ представила календарь нового сезона. «Динамо» начнет с домашней серии: «Йокерит», «Барыс», «Салават Юлаев», «Ак Барс»

07.08.2020 19:03 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

КХЛ презентовала календарь матчей нового сезона.

Чемпионат стартует 2 сентября матчем между первыми командами конференций по итогам регулярного чемпионата сезона- 2019/2020 – ЦСКА и «Ак Барсом». Первый этап турнира продлится до 27 февраля.

Каждый из 23 клубов проведет по 60 матчей. Два раза все клубы сыграют между собой (44 матча), 8-10 – с командами своего дивизиона и еще 6-8 – с командами соседнего дивизиона своей конференции.

По сравнению с предыдущим сезоном снизилось среднее количество матчей в день – с 4,99 в прошлом сезоне до 4,86, что является минимальным показателям за последние восемь лет.

В расписании чемпионата КХЛ предусмотрены паузы для проведения этапов Евротура: с 2 по 9 ноября (в Финляндии), с 14 по 20 декабря (в России), с 8 по 15 февраля (в Швеции).

Также запланированы паузы на время проведения Матча звезд КХЛ в Риге (22-24 января) и новогодние праздники (31 декабря – 2 января).

Минское «Динамо» начнет сезон с домашней серии: «Йокерит» (3 сентября), «Барыс» (5 сентября), «Салават Юлаев» (7 сентября), «Ак Барс» (9 сентября).

Полный календарь матчей можно изучить здесь.

 
 
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