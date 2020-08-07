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Протас продолжит карьеру в минском «Динамо»
07.08.2020 20:18 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Минское «Динамо» достигло договоренности о заключении контракта с нападающим Алексеем Протасом. В прошлом году «Вашингтон» выбрал уроженца Витебска в третьем раунде драфта НХЛ.
Отметим, что сайт «Динамо» не сообщает об условиях контракта.
Минувший сезон Протас провел в «Принс-Альберте» (WHL), где стал лучшим бомбардиром команды.
Протас дважды принял участие в чемпионатах мира в составе молодежной сборной Беларуси. В Фюссене в пяти матчах он набрал 5 (2+3) баллов, в Минске в пяти матчах — 7 (4+3).
Ранее Протас
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Минское «Динамо» достигло договоренности о заключении контракта с нападающим Алексеем Протасом.
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