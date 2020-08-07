Протас продолжит карьеру в минском «Динамо»

Источник материала: Tribuna.com

Минское «Динамо» достигло договоренности о заключении контракта с нападающим Алексеем Протасом. В прошлом году «Вашингтон» выбрал уроженца Витебска в третьем раунде драфта НХЛ.

Отметим, что сайт «Динамо» не сообщает об условиях контракта. Ранее сообщалось , что игроки минского «Динамо» Егор Шарангович, Владислав Колячонок, Максим Сушко и Иван Лодня могут покинуть минское «Динамо» по ходу сезона и поехать в кэмпы своих клубов НХЛ.

Минувший сезон Протас провел в «Принс-Альберте» (WHL), где стал лучшим бомбардиром команды.

Протас дважды принял участие в чемпионатах мира в составе молодежной сборной Беларуси. В Фюссене в пяти матчах он набрал 5 (2+3) баллов, в Минске в пяти матчах — 7 (4+3).

Ранее Протас заявлял , что не перейдет в «Динамо» в этом сезоне.