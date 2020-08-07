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Басков о подписании Протаса: «Мы намерены еще раз подтвердить, что наш клуб – отличный трамплин для таких хоккеистов»

07.08.2020 20:18 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Генеральный директор минского «Динамо» Дмитрий Басков прокомментировал переход нападающего Алексея Протаса в команду.

– Мы хотели видеть Алексея Протаса в команде, понимая, каким огромным потенциалом он обладает. Но и у самого форварда были сомнения, и «Вашингтон», с которым у Леши действующий контракт, не был готов достаточно быстро принять решение. Однако теперь все преграды преодолены, и я рад объявить – Протас в «Динамо»!

Алексей – яркий, креативный нападающий, сильный индивидуально. Считаю, что наша команда станет отличной платформой для его развития, перехода из юношеского хоккея в профессиональный. От этого выиграют все – и Алексей, и «Динамо», и национальная сборная. Это подписание продолжает стратегию нашего клуба, которая подразумевает особое внимание новому поколению талантливых белорусских игроков. Мы намерены еще раз подтвердить, что наш клуб – отличный трамплин для таких хоккеистов, – сказал Басков.

 
 
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Генеральный директор минского «Динамо» Дмитрий Басков прокомментировал переход нападающего Алексея Протаса в команду.
 
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