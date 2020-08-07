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В Минске проходит очередной велопробег солидарности
07.08.2020 20:26 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Сегодня в Минске проходит традиционный велопробег солидарности.
Велосипедисты движутся по проспекту Независимости.
Ранее участников акции задерживали и составляли протоколы за нарушение правил дорожного движения.
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Сегодня в Минске проходит традиционный велопробег солидарности.
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