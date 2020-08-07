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В Минске проходит очередной велопробег солидарности

07.08.2020 20:26 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Сегодня в Минске проходит традиционный велопробег солидарности.

Велосипедисты движутся по проспекту Независимости.

Ранее участников акции задерживали и составляли протоколы за нарушение правил дорожного движения.

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Теги: Минск
 
 
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Сегодня в Минске проходит традиционный велопробег солидарности.
 
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