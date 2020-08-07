Януш забил 5 мячей в трех последних матчах

Источник материала: Tribuna.com

35-летний нападающий «Ислочи» Николай Януш забил в матче 21-го тура в ворота «Витебска» (3:2).

Януш отличается в третьем матче подряд, ранее форвард отметился дублем в игре против брестского «Динамо», а также 2 мяча забил «Славии».

Всего на счету Януша 6 голов этом сезоне в чемпионате Беларуси.