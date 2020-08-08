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Кубок Салея. «Брест» принимает «Металлург», «Лида» против «Динамо-Молодечно» и другие матчи
08.08.2020 09:11 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Кубок Салея
Группа А
Витебск – Шахтер
8 августа, 17.00
Брест – Металлург
8 августа, 17.00
Авиатор – Гомель
8 августа, 17.00
Группа Б
Лида – Динамо-Мл
8 августа, 17.00
Беларусь U18 – Неман
8 августа, 17.00
Пинские ястребы – Могилев
8 августа, 17.00
Группа А: «Гомель» – 3 очка (1 матч), «Химик» – 3 (1), «Металлург» – 2 (1), «Авиатор» – 1 (1), «Брест» – 0 (0), «Шахтер» – 0 (1), «Витебск» – 0 (1).
Группа Б: «Могилев» – 3 (1), «Пинские Ястребы» – 3 (1), «Динамо-Молодечно» – 3 (1), «Неман» – 0 (0), «Лида» – 0 (1), «Локомотив» – 0 (1), Беларусь U-18 – 0 (1).
Турнир проходит в две стадии: групповой этап и финал четырех. При этом минские «Юность» (на правах действующего чемпиона) и «Динамо» начнут борьбу сразу с финального раунда.
В групповом турнире принимают участие 14 клубов, которые разделены на две группы по семь команд в каждой. В финальный турнир выйдут только клубы, занявшие первые места.
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Кубок Салея Группа А Витебск – Шахтер 8 августа, 17.00 Брест – Металлург 8 августа, 17.00 Авиатор – Гомель 8 августа, 17.00 Группа Б Лида – Динамо-Мл 8 августа, 17.00 Беларусь U18...
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