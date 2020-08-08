Кубок Салея. «Брест» принимает «Металлург», «Лида» против «Динамо-Молодечно» и другие матчи

Источник материала: Tribuna.com

Кубок Салея

Группа А

Витебск – Шахтер

8 августа, 17.00

Брест – Металлург

8 августа, 17.00

Авиатор – Гомель

8 августа, 17.00

Группа Б

Лида – Динамо-Мл

8 августа, 17.00

Беларусь U18 – Неман

8 августа, 17.00

Пинские ястребы – Могилев

8 августа, 17.00

Группа А: «Гомель» – 3 очка (1 матч), «Химик» – 3 (1), «Металлург» – 2 (1), «Авиатор» – 1 (1), «Брест» – 0 (0), «Шахтер» – 0 (1), «Витебск» – 0 (1).

Группа Б: «Могилев» – 3 (1), «Пинские Ястребы» – 3 (1), «Динамо-Молодечно» – 3 (1), «Неман» – 0 (0), «Лида» – 0 (1), «Локомотив» – 0 (1), Беларусь U-18 – 0 (1).

Турнир проходит в две стадии: групповой этап и финал четырех. При этом минские «Юность» (на правах действующего чемпиона) и «Динамо» начнут борьбу сразу с финального раунда.

В групповом турнире принимают участие 14 клубов, которые разделены на две группы по семь команд в каждой. В финальный турнир выйдут только клубы, занявшие первые места.