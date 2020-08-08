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Лисакович смотрел матч за Суперкубок России «Зенит» – «Локомотив» из ложи стадиона
08.08.2020 08:58 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Белорусский футболист Виталий Лисакович наблюдал за матчем Суперкубка России между «Зенитом» и «Локомотивом» из ложи стадиона. Фото в
Ранее сообщалось, что Лисакович прошел медосмотр в московском «Локомотиве». Сумма трансфера за футболиста «Шахтера» составит 1,1 млн евро.
Ожидается, что с Лисаковичем будет заключен контракт сроком на четыре года.
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Белорусский футболист Виталий Лисакович наблюдал за матчем Суперкубка России между «Зенитом» и «Локомотивом» из ложи стадиона.
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