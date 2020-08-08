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Лисакович смотрел матч за Суперкубок России «Зенит» – «Локомотив» из ложи стадиона

08.08.2020 08:58 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Белорусский футболист Виталий Лисакович наблюдал за матчем Суперкубка России между «Зенитом» и «Локомотивом» из ложи стадиона. Фото в своем инстаграм опубликовал российский комментатор Нобель Арустамян.

Ранее сообщалось, что Лисакович прошел медосмотр в московском «Локомотиве». Сумма трансфера за футболиста «Шахтера» составит 1,1 млн евро.

Ожидается, что с Лисаковичем будет заключен контракт сроком на четыре года.

Лисакович смотрел матч за Суперкубок России «Зенит» – «Локомотив» из ложи стадиона

 
 
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Белорусский футболист Виталий Лисакович наблюдал за матчем Суперкубка России между «Зенитом» и «Локомотивом» из ложи стадиона.
 
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