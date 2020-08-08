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Мотолько – Галкиной: «Это же просто дико, называть подобные видео «против власти». В отличие от власти это видео – «ЗА»
08.08.2020 10:58 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Активист и блогер Антон Мотолько обратился к белорусской гимнастке Екатерине Галкиной.
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Белорусская гимнастка Екатерина Галкина
«Скажите, если вам угрожают чем-то. Это же просто дико, называть подобные видео «против власти». И вообще — «против». В отличие от власти это видео — «ЗА». За нормальную Беларусь без этой самоцензуры, оскорблений и угроз от начальства или силовиков», – написал Мотолько в комментариях к
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Мотолько – Галкиной: «Это же просто дико, называть подобные видео «против власти». В отличие от власти это видео – «ЗА»
Активист и блогер Антон Мотолько обратился к белорусской гимнастке Екатерине Галкиной.
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