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Мотолько – Галкиной: «Это же просто дико, называть подобные видео «против власти». В отличие от власти это видео – «ЗА»

08.08.2020 10:58 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Активист и блогер Антон Мотолько обратился к белорусской гимнастке Екатерине Галкиной.

Певица Анна Шаркунова выпустила клип на «Песню счастливых людей», в котором снялись многие известные белорусские спортсмены, ведущие, артисты.

Белорусская гимнастка Екатерина Галкина заявила, что не знала, что снимается в клипе «против власти».

«Скажите, если вам угрожают чем-то. Это же просто дико, называть подобные видео «против власти». И вообще — «против». В отличие от власти это видео — «ЗА». За нормальную Беларусь без этой самоцензуры, оскорблений и угроз от начальства или силовиков», – написал Мотолько в комментариях к посту Галкиной в инстаграм.

Екатерина Галкина: «Клип, который вышел с моим участием, не имеет отношения к моему желанию высказать свою точку зрения. Это сфабрикованная без моего согласия акция»

«Из капель создается океан талантливых, смелых, красивых, неравнодушных людей» Хижинкова, Гурков и Галкина приняли участие в записи песни Шаркуновой

 
 
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Активист и блогер Антон Мотолько обратился к белорусской гимнастке Екатерине Галкиной.
 
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