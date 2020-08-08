Мотолько – Галкиной: «Это же просто дико, называть подобные видео «против власти». В отличие от власти это видео – «ЗА»

Источник материала: Tribuna.com

Активист и блогер Антон Мотолько обратился к белорусской гимнастке Екатерине Галкиной.

Певица Анна Шаркунова выпустила клип на «Песню счастливых людей», в котором снялись многие известные белорусские спортсмены, ведущие, артисты.

Белорусская гимнастка Екатерина Галкина заявила , что не знала, что снимается в клипе «против власти».

«Скажите, если вам угрожают чем-то. Это же просто дико, называть подобные видео «против власти». И вообще — «против». В отличие от власти это видео — «ЗА». За нормальную Беларусь без этой самоцензуры, оскорблений и угроз от начальства или силовиков», – написал Мотолько в комментариях к посту Галкиной в инстаграм .

Екатерина Галкина: «Клип, который вышел с моим участием, не имеет отношения к моему желанию высказать свою точку зрения. Это сфабрикованная без моего согласия акция»