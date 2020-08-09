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Василий Хомутовский: «Заехал проголосовать перед тренировкой. Дали бюллетень… Пришлось через весь зал уточнить, почему только одна подпись на обороте»
09.08.2020 10:32 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Тренер брестского «Динамо» Василий Хомутовский рассказал, как сегодня утром отправился голосовать в избирательный участок.
«Заехал проголосовать перед тренировкой. Полный зал – комиссия, наблюдатели. Дали бюллетень… Пришлось через весь зал уточнить, почему только одна подпись на обороте. Две женщины за столом покраснели и шепотом: «Как одна?» Быстренько подошел человек и подписал. Будьте внимательны», – написал Хомутовский.
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Василий Хомутовский: «Заехал проголосовать перед тренировкой. Дали бюллетень… Пришлось через весь зал уточнить, почему только одна подпись на обороте»
Тренер брестского «Динамо» Василий Хомутовский рассказал, как сегодня утром отправился голосовать в избирательный участок.
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