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Василий Хомутовский: «Заехал проголосовать перед тренировкой. Дали бюллетень… Пришлось через весь зал уточнить, почему только одна подпись на обороте»

09.08.2020 10:32 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Тренер брестского «Динамо» Василий Хомутовский рассказал, как сегодня утром отправился голосовать в избирательный участок.

«Заехал проголосовать перед тренировкой. Полный зал – комиссия, наблюдатели. Дали бюллетень… Пришлось через весь зал уточнить, почему только одна подпись на обороте. Две женщины за столом покраснели и шепотом: «Как одна?» Быстренько подошел человек и подписал. Будьте внимательны», – написал Хомутовский.

Василий Хомутовский: «Заехал проголосовать перед тренировкой. Дали бюллетень… Пришлось через весь зал уточнить, почему только одна подпись на обороте»

 
 
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Тренер брестского «Динамо» Василий Хомутовский рассказал, как сегодня утром отправился голосовать в избирательный участок.
 
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