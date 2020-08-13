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Первая полуфинальная пара футбольной Лиги чемпионов станет известна уже сегодня

13.08.2020 16:28 — Новости Спорта | БT  
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Источник материала: БT

Накануне, напомним, "Пари Сен-Жермен" выбил из розыгрыша "Аталанту" - 2:1 - и узнает соперника в противостоянии "Атлетико" - "РБ Лейпциг". Отметим, что испанцы добрались до второго раунда плей-офф в  пятый раз за последние семь лет. Немцы же впервые в своей истории оказались в восьмерке сильнейших клубов Европы. Кому улыбнется удача сегодня, узнаем из прямой трансляции на "Беларусь 5". Начало в 21:50.
 
 
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Накануне, напомним, "Пари Сен-Жермен" выбил из розыгрыша "Аталанту" - 2:1 - и узнает соперника в противостоянии "Атлетико" - "РБ Лейпциг". Отметим, что испанцы добрались...
 
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