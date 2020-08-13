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Теннисный турнир серии WТА в американском Лексингтоне остается без представительниц Беларуси

13.08.2020 16:28 — Новости Спорта | БT  
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Источник материала: БT

Вслед за Ольгой Говорцовой ракетку зачехлила и Арина Соболенко. 2 часа и 50 минут продолжался матч лидера нашей сборной с 16-летней американкой Корри Гауфф. Первый сет оппонентка выиграла на тай-брейке - 7:6. Во втором Соболенко взяла реванш - 6:4, но решающая партия с таким же счетом осталась за Гауфф. 
 
 
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Вслед за Ольгой Говорцовой ракетку зачехлила и Арина Соболенко. 2 часа и 50 минут продолжался матч лидера нашей сборной с 16-летней американкой Корри Гауфф. Первый...
 
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