Источник материала: БT

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Теннисный турнир серии WТА в американском Лексингтоне остается без представительниц Беларуси Вслед за Ольгой Говорцовой ракетку зачехлила и Арина Соболенко. 2 часа и 50 минут продолжался матч лидера нашей сборной с 16-летней американкой Корри Гауфф. Первый...

Вслед за Ольгой Говорцовой ракетку зачехлила и Арина Соболенко. 2 часа и 50 минут продолжался матч лидера нашей сборной с 16-летней американкой Корри Гауфф. Первый сет оппонентка выиграла на тай-брейке - 7:6. Во втором Соболенко взяла реванш - 6:4, но решающая партия с таким же счетом осталась за Гауфф.