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"Бавария" выиграла футбольную Лигу чемпионов

24.08.2020 09:01 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 24 авг – Sputnik. Германский футбольный клуб "Бавария" стал победителем Лиги чемпионов сезона 2019/20, обыграв французский "Пари Сен-Жермен" (ПСЖ).

© REUTERS / POOL
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Финальный матч прошел в воскресенье в Лиссабоне без зрителей и завершился со счетом 1:0. Автором единственного года стал Кингсли Коман, который забил мяч на 59-й минуте встречи.

Ранее планировалось, что финал Лиги пройдет в турецком Стамбуле 30 мая, однако в связи с эпидемиологической ситуацией УЕФА изменил формат проведения турнира: его завершили в Лиссабоне в формате "Финала восьми", победитель каждой стадии по дороге к финалу определялся не в двух, а в одной встрече.

"Бавария" выиграла все 11 матчей - ранее ни одной команде подобное не удавалось. Мюнхенцы получили кубок шестой раз в своей истории, сравнявшись с английским "Ливерпулем". Предыдущий раз команда выигрывала кубок в 2013 году.

ПСЖ сыграл в финале Лиги чемпионов впервые, из французских клубов ранее выигрывал турнир только "Марсель" в 1993 году.

Теперь за Суперкубок УЕФА поборются мюнхенцы и испанская "Севилья", которая ранее выиграла Лигу Европы. Планируется, что матч пройдет 24 сентября в Будапеште.

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Теги: Минск
 
 
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