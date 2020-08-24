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"Бавария" выиграла футбольную Лигу чемпионов
24.08.2020 09:01 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 24 авг – Sputnik. Германский футбольный клуб "Бавария" стал победителем Лиги чемпионов сезона 2019/20, обыграв французский "Пари Сен-Жермен" (ПСЖ).
© REUTERS / POOL
Финальный матч прошел в воскресенье в Лиссабоне без зрителей и завершился со счетом 1:0. Автором единственного года стал Кингсли Коман, который забил мяч на 59-й минуте встречи.
Ранее планировалось, что финал Лиги пройдет в турецком Стамбуле 30 мая, однако в связи с
"Бавария" выиграла все 11 матчей - ранее ни одной команде подобное не удавалось. Мюнхенцы получили кубок шестой раз в своей истории, сравнявшись с английским "Ливерпулем". Предыдущий раз команда выигрывала кубок в 2013 году.
ПСЖ сыграл в финале Лиги чемпионов впервые, из французских клубов ранее выигрывал турнир только "Марсель" в 1993 году.
Теперь за Суперкубок УЕФА поборются мюнхенцы и испанская "Севилья", которая ранее
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Из-за пандемии коронавируса розыгрыш еврокубков растянулся, победа стала для команды шестой в ее истории.
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