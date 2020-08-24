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Стал известен доход Хабиба Нурмагомедова в UFC
24.08.2020 14:51 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 24 авг – Sputnik. Российский боец смешанного стиля (MMA) Хабиб Нурмагомедов оказался на третьей строчке в рейтинге самых высокооплачиваемых бойцов Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), передает
© Sputnik / Григорий Сысоев
Как сообщает издание, первое место занял ирландский боец Конор Макгрегор — он получил в промоушне порядка 12 миллионов долларов. За Макгрегором следует нидерландский спортсмен Алистар Оверим — его заработок достиг 8,7 миллиона долларов.
Нурмагомедов замкнул тройку лидеров с доходом в 8,6 миллиона. В рейтинг вошли только гонорары от UFC — без спонсорских контрактов и других заработков спортсменов.
Действующий чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов имеет 28 побед в 28 боях по правилам MMA. Россиянин будет защищать пояс чемпиона организации в легком весе 25 октября в поединке против американца временного чемпиона UFC Джастина Гэтжи на турнире UFC 254.
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Российский боец Хабиб Нурмагомедов вошел в тройку лидеров самых высокооплачиваемых бойцов Абсолютного бойцовского чемпионата.
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