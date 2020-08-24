Стал известен доход Хабиба Нурмагомедова в UFC

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 24 авг – Sputnik. Российский боец смешанного стиля (MMA) Хабиб Нурмагомедов оказался на третьей строчке в рейтинге самых высокооплачиваемых бойцов Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), передает Daily Mail.

Как сообщает издание, первое место занял ирландский боец Конор Макгрегор — он получил в промоушне порядка 12 миллионов долларов. За Макгрегором следует нидерландский спортсмен Алистар Оверим — его заработок достиг 8,7 миллиона долларов.

Нурмагомедов замкнул тройку лидеров с доходом в 8,6 миллиона. В рейтинг вошли только гонорары от UFC — без спонсорских контрактов и других заработков спортсменов.

Действующий чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов имеет 28 побед в 28 боях по правилам MMA. Россиянин будет защищать пояс чемпиона организации в легком весе 25 октября в поединке против американца временного чемпиона UFC Джастина Гэтжи на турнире UFC 254.