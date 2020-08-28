Андрей Сацункевич: «У ОМОНа оружие – это что, нормально? Когда уже начинается оружие в руках, значит, когда-нибудь начнет стрелять»

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Экс-тренер вратарей сборной Беларуси Андрей Сацункевич поделился мнением о происходящем в стране, сообщает корреспондент Tribuna.com.

– Как вы относитесь к тому, что происходит в стране после выборов?

– Отрицательно. Как и весь народ. Не нравится то, что происходит в стране.

– За несколько дней после выборов было задержано и избито очень много людей. Среди ваших знакомых есть такие?

– Слава богу, нет.

– Как думаете, будут ли какие-то расследования в отношении силовиков, которые применяли чрезмерную силу? Власти сейчас делают вид, будто ничего не произошло.

– Скорее всего, должно расследоваться, потому что так просто не может быть, чтобы детей избивали. Это, наверное, неправильно.

– Сами участвовали ли в каких-то акциях?

– Нет, не участвовал.

– А поддерживаете протестное движение?

– Конечно, я поддерживаю. Это естественно. Но это личное дело каждого, как он к этому относится.

– Как относитесь к тому, что недавно Лукашенко гулял возле своей резиденции с автоматом?

– Я вообще к оружию отношусь аккуратно, если честно, потому что любой пистолет когда-нибудь стрельнет. Очень это неспроста. Когда уже начинается оружие в руках, значит когда-нибудь начнет стрелять. С этим надо быть очень аккуратным.

– То есть, на ваш взгляд, не соответствует его поведение происходящему? Протест мирный ведь.

– Понимаете, у вас одна позиция, у меня – другая, у людей – третья позиция, поэтому тут говорить, что соответствует или не соответствует... Говорю, что к оружию отношусь очень аккуратно. У ОМОНа оружие – это что, тоже нормально? Или возле стелы стоят с оружием люди – это что, тоже нормально? Это ненормально. Что у нас, военное положение? Не гражданская война же. Оружие не должно находится там, где находятся гражданские лица.

– Многие спортсмены выступили с осуждением насилия, а потом на них начали оказывать давление? Можете им посоветовать, как действовать дальше?

– Держаться только. Быть вместе. Только вместе можно чего-то добиться и победить.

– Но чем все это закончится? И когда?

– Хотелось бы, чтобы это все закончилось миром, и люди договорились бы между собой, и меньше было жертв. Но мне кажется, что все равно это еще будет... Все впереди. Развязка вся впереди.

– Устоит Лукашенко?

– Не знаю. Тяжело сказать.

– А вы бы этого хотели?

– Мало ли чего я хотел бы. Я хотел нормально жить и работать. Как и все наши люди: хотят жить нормально, работать, получать за это деньги и ездить друг к другу в гости.

– А сейчас такого нет?

– Ну, почему. Есть. Но на сегодняшний день есть многие ограничения. Вы же сами понимаете. Вопросы детские обсуждаем. Любой бытовой человек в конечном счете хочет нормальной работы и нормально жизни. Все равно: работаем для того, чтобы лучше жить.

– Хорошо. Но при Лукашенко вы видите какую-то перспективу?

– Тяжело это обсуждать, потому что он 26 лет у власти. Что-то было там, чего-то не было, но, наверное, пришло время уже... Понимаете, для меня 26 лет – это уже очень большой срок. Наверное, надо уже другие лица, – сказал Сацункевич.