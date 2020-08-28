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Андрей Сацункевич: «У ОМОНа оружие – это что, нормально? Когда уже начинается оружие в руках, значит, когда-нибудь начнет стрелять»
28.08.2020 15:05 — Новости Спорта |
Экс-тренер вратарей сборной Беларуси Андрей Сацункевич поделился мнением о происходящем в стране, сообщает корреспондент Tribuna.com.
– Как вы относитесь к тому, что происходит в стране после выборов?
– Отрицательно. Как и весь народ. Не нравится то, что происходит в стране.
– За несколько дней после выборов было задержано и избито очень много людей. Среди ваших знакомых есть такие?
– Слава богу, нет.
– Как думаете, будут ли какие-то расследования в отношении силовиков, которые применяли чрезмерную силу? Власти сейчас делают вид, будто ничего не произошло.
– Скорее всего, должно расследоваться, потому что так просто не может быть, чтобы детей избивали. Это, наверное, неправильно.
– Сами участвовали ли в каких-то акциях?
– Нет, не участвовал.
– А поддерживаете протестное движение?
– Конечно, я поддерживаю. Это естественно. Но это личное дело каждого, как он к этому относится.
– Как относитесь к тому, что недавно Лукашенко гулял возле своей резиденции с автоматом?
– Я вообще к оружию отношусь аккуратно, если честно, потому что любой пистолет когда-нибудь стрельнет. Очень это неспроста. Когда уже начинается оружие в руках, значит когда-нибудь начнет стрелять. С этим надо быть очень аккуратным.
– То есть, на ваш взгляд, не соответствует его поведение происходящему? Протест мирный ведь.
– Понимаете, у вас одна позиция, у меня – другая, у людей – третья позиция, поэтому тут говорить, что соответствует или не соответствует... Говорю, что к оружию отношусь очень аккуратно. У ОМОНа оружие – это что, тоже нормально? Или возле стелы стоят с оружием люди – это что, тоже нормально? Это ненормально. Что у нас, военное положение? Не гражданская война же. Оружие не должно находится там, где находятся гражданские лица.
– Многие спортсмены выступили с осуждением насилия, а потом на них начали оказывать давление? Можете им посоветовать, как действовать дальше?
– Держаться только. Быть вместе. Только вместе можно чего-то добиться и победить.
– Но чем все это закончится? И когда?
– Хотелось бы, чтобы это все закончилось миром, и люди договорились бы между собой, и меньше было жертв. Но мне кажется, что все равно это еще будет... Все впереди. Развязка вся впереди.
– Устоит Лукашенко?
– Не знаю. Тяжело сказать.
– А вы бы этого хотели?
– Мало ли чего я хотел бы. Я хотел нормально жить и работать. Как и все наши люди: хотят жить нормально, работать, получать за это деньги и ездить друг к другу в гости.
– А сейчас такого нет?
– Ну, почему. Есть. Но на сегодняшний день есть многие ограничения. Вы же сами понимаете. Вопросы детские обсуждаем. Любой бытовой человек в конечном счете хочет нормальной работы и нормально жизни. Все равно: работаем для того, чтобы лучше жить.
– Хорошо. Но при Лукашенко вы видите какую-то перспективу?
– Тяжело это обсуждать, потому что он 26 лет у власти. Что-то было там, чего-то не было, но, наверное, пришло время уже... Понимаете, для меня 26 лет – это уже очень большой срок. Наверное, надо уже другие лица, – сказал Сацункевич.
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Андрей Сацункевич: «У ОМОНа оружие – это что, нормально? Когда уже начинается оружие в руках, значит, когда-нибудь начнет стрелять»
Экс-тренер вратарей сборной Беларуси Андрей Сацункевич поделился мнением о происходящем в стране, сообщает корреспондент Tribuna.com.
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